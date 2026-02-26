Para su último partido frente a River, Gallardo confirmó a los convocados contra Banfield

Este jueves se vivirá un momento muy especial en el Monumental: Marcelo Gallardo dirigirá su último partido como entrenador del Millonario en este segundo ciclo. Por eso, en las últimas horas dio a conocer la lista de convocados para enfrentar a Banfield, con algunas novedades con respecto a partidos anteriores.

Entre los 25 convocados no figuran Franco Armani y Juan Fernando Quintero, ambos lesionados, pero sí fue citado el ecuatoriano Kendry Páez, que también había salido lastimado en un hombro del partido ante Vélez.

En la nómina reaparecen algunos juveniles como Cristian Jaime y Ulises Giménez. En total son nueve los jugadores recientemente surgidos de las inferiores que fueron convocados.

Luego de un ciclo sin poder conseguir títulos y con rachas completamente adversas, Gallardo decidió no continuar como DT y este jueves tendrá su último partido junto a los hinchas de River.

En la previa a este encuentro, el Muñeco dejó en claro que no quiere que la atención se desvíe de lo deportivo y es por eso que pidió que no haya ningún reconocimiento ni homenaje.

Por el momento no hay indicios del equipo titular que pondría Gallardo, teniendo en cuenta la mala racha. Mientras algunos hinchas especulan con la presencia de los referentes en este complicado momento, otros esperan que les dé lugar a los juveniles, que tuvieron buenos rendimientos en los últimos partidos a pesar de los resultados.

Cuándo juega River contra Banfield por el Torneo Apertutra

River se enfrentará a Banfield este jueves a las 19.30 (hora de la Argentina).

Cómo ver el partido de River contra Banfield

El partido de River contra Banfield en la despedida de Marcelo Gallardo se podrá ver por TNT Sports.

TN