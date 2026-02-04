Los Carnavales Barriales de Corrientes tuvieron su tercera noche en el 17 de Agosto

Los Carnavales Barriales tuvieron este martes su tercera noche en la ciudad de Corrientes. El desfile se desarrolló en el barrio 17 de Agosto, sobre avenida Milán, desde calle Trento hasta Cazadores Correntinos.

Desfile

La actividad comenzó a partir de las 20 y contó con la participación de 27 comparsas, agrupaciones musicales y humorísticas que compiten por puntos en el certamen organizado por la Municipalidad de Corrientes. En esta ocasión, se sumaron como invitadas especiales Yasí Berá, de Riachuelo, y Ñande Mbareté.

Vecinos y turistas colmaron las veredas para acompañar el paso de carrozas artesanales, baterías y propuestas temáticas que combinaron tradición e identidad cultural. La noche se desarrolló con fuerte participación barrial y clima familiar.

La competencia se inició con la presentación de la comparsa Poty Jerá, perteneciente al Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia, que marcó una jornada en la que el público tuvo un rol protagónico.

Entre las comparsas de primera categoría, Osiris presentó la temática “Dioses egipcios”; Aramú llevó a escena “El mundo de las hadas”; y Bella Esperanza representó a África, con ritmos tribales y máscaras.

También desfilaron Ará Porá con “Un viaje por el mundo”; Porto Carioca con una puesta inspirada en “El Rey León”; y Mita Jorhu con “Carnavales del mundo”, una propuesta multicultural.

Las agrupaciones musicales aportaron ritmo y color al desfile. Saravá desfiló con “Los guardianes del Iberá”; y América presentó “Tesis sobre los métodos de transmisión de la música a través de la historia”. Por su lado, la última campeona, Samba Pasión, presentó “La leyenda de la yerba mate”;