Vischi confirmó su apoyo a la Reforma Laboral y dijo que se vota el 11 de febrero

El Senado tiene todo listo para tratar el próximo miércoles 11 de febrero el proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. La información fue confirmada por el senador de la UCR Eduardo Vischi al término de una reunión que se realizó este martes en su despacho.

"Pudimos avanzar en varios temas en los que había dudas y pudimos lograr algún entendimiento. Todavía quedan algunas cuestiones por delinear, pero en general estamos conformes con el proyecto al que se está arribando. Ya estamos firmando un pedido de sesión para el día 11. Esperamos llegar a ese día con el pleno acuerdo del proyecto", señaló Vischi.

El senador por Corrientes se refirió también a los posibles cambios en el capítulo fiscal, precisamente en la reducción del Impuesto a las Ganancias de las empresas. "Hasta ahora estamos en duda; es uno de los temas que realmente preocupan, porque tiene que ver con previsiones para las provincias. Lo estamos limando, tenemos alternativas, va a depender de las últimas reuniones que podamos tener", añadió Vischi.

De la reunión también participaron los senadores Patricia Bullrich, Carlos Arce, Carlos Mauricio "Camau" Espíndola, Beatriz Ávila, Edith Terenzi, Luis Juez, Pamela Verasay y Enrique Goerling.

Precisamente Bullrich remarcó que el acuerdo de los bloques es "que la ley se discuta cuando se tenga que discutir y que no se vaya discutiendo por partes, que no se vaya interpretando parte por parte, generando una gran confusión". De este modo, "la ley y los cambios que se han hecho se van a conocer el día que la estemos discutiendo".

"Tenemos el 95% de los temas cerrados. Hay algunos temas que los discuten gobernadores, otros los senadores. Hemos arreglado que el martes a la mañana tiene que estar todo cocinado", agregó. Al ser consultada sobre si el oficialismo contaba con los votos necesarios para avanzar en la reforma, Bullrich sostuvo: "Creemos que sí. Si no, no pediríamos la sesión".

Fuente: C5N