La Fiesta Nacional del Pacú convoca pesca, cultura y carnaval en Esquina

La ciudad de Esquina será sede de la 39ª Fiesta Nacional del Pacú, que se desarrollará del 8 al 15 de febrero y se consolida como uno de los eventos más relevantes del calendario turístico de Corrientes.

La propuesta combinará pesca deportiva, actividades culturales, gastronomía y espectáculos.

Apuesta al desarrollo turístico

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo, acompaña el evento con acciones de difusión e información turística integral, en el marco de una estrategia destinada a fortalecer los destinos y dinamizar las economías locales.

El ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, destacó: “Desde el Gobierno de Corrientes seguimos apostando a eventos que forman parte de nuestra identidad y que posicionan a la provincia a nivel nacional. La Fiesta Nacional del Pacú es un claro ejemplo de cómo el turismo, la pesca deportiva, la cultura y el carnaval se integran para generar movimiento económico y oportunidades para las comunidades locales”.

Cronograma de actividades

Las actividades comenzarán el domingo 8 de febrero con el torneo de pesca de costa, orientado especialmente a la participación de niños. Durante la semana, la avenida costanera recibirá expositores y propuestas para vecinos y visitantes.

El miércoles 11 se realizará el Torneo de Truco Pacú, mientras que el jueves 12 tendrá lugar la Gran Peña de Pescadores, con gastronomía regional, música y expresiones culturales.

El viernes 13 se llevará a cabo el festival con elección de reina, y el sábado 14 será el turno del torneo de pesca embarcado, considerado el momento central de la celebración, con la participación estimada de más de 200 y hasta 300 equipos.

Esa misma noche se desarrollará la última jornada del Carnaval 2026 en la ciudad. El cierre será el domingo 15 con la tradicional cena de pescadores y la entrega de premios.

Inscripciones abiertas

Desde la organización informaron que las inscripciones para el torneo se encuentran habilitadas. Los interesados pueden registrarse a través del sitio web oficial o por WhatsApp. Cada embarcación podrá contar con hasta cuatro participantes y el costo es de $700.000 en febrero.

La inscripción incluye el acceso al festival y elección de reina, a los carnavales esquinenses del sábado y a la cena de premiación.

Un destino con múltiples atractivos

En paralelo al evento, Esquina ofrece alternativas como su balneario, propuestas gastronómicas y actividades recreativas que sostienen el movimiento turístico durante todo febrero.

El secretario de Turismo local, Juan Ariel Fretti, señaló: “Estamos en vísperas de la 39ª Fiesta Nacional del Pacú, un evento muy caro a nuestros afectos, que encierra una gran cantidad de actividades y pone en valor nuestras bondades naturales, el río y la calidez del pueblo esquinense”.