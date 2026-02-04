Virginia Gallardo recicló carteles de campaña para fabricar cuchas para perros callejeros

La diputada nacional por Corrientes, Virginia Gallardo, publicó este miércoles en sus redes sociales una acción inspirada en la propuesta de la senadora libertaria María Emilia Orozco, donde manufacturó cuchas para perros callejeros con cartón y papel.

El material que la funcionaria utilizó llamó la atención, pues se trata de los carteles proselitistas que quedaron en diferentes puntos de la ciudad tras las últimas elecciones de medio término.

La iniciativa de la salteña Orozco inspiró a Gallardo a replicar la idea en Corrientes. Todo quedó registrado en un video compartido en sus redes sociales que muestra a la funcionaria armando cuchas y repartiéndolas en diferentes puntos de la ciudad Capital.

“Reciclamos los carteles de campaña para darles una nueva vida”, se lee en la descripción del video donde se ve el proceso de armado.

Finalmente, la publicación afirma que “de este modo, no solo limpiamos la ciudad, sino que también brindamos refugio y calor a los animalitos en situación de calle”.