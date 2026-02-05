Las noticias más importantes del 5 de febrero

Tragedia en Corrientes: un hombre desapareció tras intentar cruzar el río con su familia
Juan Pablo Valdés se reunió con Adorni y Santilli para negociar el paquete de reformas
Buscan intensamente a un prófugo de la justicia por abuso sexual y violencia de género
Mburucuyá vive un verano a pleno con ocupación hotelera total y el impulso del Chamamé
La próxima semana inician las mejoras en 900 escuelas de Corrientes
Tres mujeres heridas tras chocar con caballos sueltos en la ruta provincial 27
Rescate en Itatí: bomberos salvaron a un mono carayá con una grave herida en la cabeza
Pago del Plus Unificado: así es el cronograma de febrero para estatales de Corrientes
Corrientes refuerza la prevención del Virus Sincicial con vacunación para embarazadas
La Fiesta Nacional del Pacú convoca pesca, cultura y carnaval en Esquina