¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Caballos sueltos río Paraná escuelas públicas
Caballos sueltos río Paraná escuelas públicas
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Corrientes

Las noticias más importantes del 5 de febrero

Por El Litoral

Jueves, 05 de febrero de 2026 a las 07:04

Tragedia en Corrientes: un hombre desapareció tras intentar cruzar el río con su familia

Juan Pablo Valdés se reunió con Adorni y Santilli para negociar el paquete de reformas

Buscan intensamente a un prófugo de la justicia por abuso sexual y violencia de género

Mburucuyá vive un verano a pleno con ocupación hotelera total y el impulso del Chamamé

La próxima semana inician las mejoras en 900 escuelas de Corrientes

Tres mujeres heridas tras chocar con caballos sueltos en la ruta provincial 27

Rescate en Itatí: bomberos salvaron a un mono carayá con una grave herida en la cabeza

Pago del Plus Unificado: así es el cronograma de febrero para estatales de Corrientes

Corrientes refuerza la prevención del Virus Sincicial con vacunación para embarazadas

La Fiesta Nacional del Pacú convoca pesca, cultura y carnaval en Esquina
 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD