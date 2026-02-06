Golpe al narcotráfico en Corrientes: tres detenidos y secuestros por más de $26 millones

En un contundente operativo contra el crimen organizado, efectivos de la Prefectura Naval Argentina ejecutaron este viernes tres allanamientos simultáneos en la ciudad correntina de Bella Vista.

Los procedimientos, que forman parte de una investigación judicial de varios meses, permitieron desbaratar una estructura dedicada a la venta de sustancias ilícitas y otros delitos conexos en la zona.

Las irrupciones se realizaron en domicilios particulares de la localidad correntina, donde los uniformados lograron incautar una importante cantidad de estupefacientes listos para su distribución, además de balanzas de precisión y teléfonos celulares, elementos clave que prueban la actividad de comercialización. Según informaron fuentes de la fuerza, el aforo total de lo secuestrado —sumando vehículos, armas y efectivo— supera los 26 millones de pesos.

Armas, vehículos y pesca ilegal

Más allá de la droga, el saldo de los allanamientos reveló una logística compleja. El personal de Prefectura secuestró un revólver calibre .38 con municiones, un automóvil y dos motocicletas que habrían sido utilizadas para la distribución de la mercadería. También se halló dinero en efectivo y dispositivos de almacenamiento de datos que serán peritados.

Un dato llamativo del operativo fue el hallazgo de una gran cantidad de especies ictícolas y freezers industriales. Por este motivo, se dio intervención a la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, ya que se presume que el lugar también funcionaba como acopio ilegal de pescado, vinculando así el narcotráfico con la depredación de la fauna local.

Detenidos a disposición de la Justicia Federal

Como resultado del despliegue, dos hombres y una mujer fueron aprehendidos y trasladados a la sede de la fuerza. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, a cargo del juez subrogante Gustavo Fresneda, con la intervención de la Secretaría Penal de la doctora Susana Elena Funes.

Los detenidos quedaron incomunicados y a la espera de ser citados a indagatoria bajo los cargos de infracción a la Ley 23.737. En tanto, los elementos incautados permanecen a resguardo en el depósito judicial, mientras se avanza en la recolección de pruebas que permitan determinar si existen conexiones con otras bandas que operan en la cuenca del Paraná.