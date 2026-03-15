Corrientes: buscan intensamente a un joven de 19 años que desapareció mientras buscaba ganado

La Policía de Corrientes desplegó un fuerte operativo ante la misteriosa desaparición de un joven de 19 años en la localidad de Santa Lucía.

Según el reporte oficial, el sujeto partió a caballo cerca de las 19 del sábado con el objetivo de buscar unos animales vacunos en la zona de la costa del río Santa Lucía.

La preocupación se transformó en urgencia pocas horas después, cuando el equino regresó al domicilio del joven sin su jinete y sin las riendas.

Operativo conjunto

Ante la denuncia, se conformó de inmediato un comité de búsqueda coordinado por la policía local, al que se sumaron rápidamente diversas fuerzas para cubrir el difícil terreno costero:

Fuerzas de seguridad: personal de las Comisarías de Lavalle, Cruz de los Milagros, Gobernador Martínez y el PRIAR.

Prefectura Naval Argentina: a cargo de los rastrillajes por agua y zonas ribereñas.

Bomberos Voluntarios: equipos especializados en búsqueda y rescate en áreas rurales.

Los procedimientos se extendieron durante toda la noche y se retomaron a primera hora de hoy domingo, bajo condiciones de terreno que requieren una gran logística debido a la vegetación y la proximidad con el cauce del río.

Sin novedades hasta el momento

Hasta el mediodía de este domingo, las fuerzas intervinientes no han logrado hallar indicios que permitan determinar el paradero del joven ni las causas por las cuales habría caído del animal.

Desde la Comisaría de Santa Lucía se solicita a cualquier persona que pueda aportar información relevante sobre los movimientos del joven en las últimas horas que se comunique de inmediato con la dependencia policial más cercana.