Corrientes: se dictó la primera condena bajo el nuevo sistema acusatorio federal

La Justicia federal dictó en Corrientes la primera condena bajo el nuevo sistema acusatorio, a poco más de tres meses de su implementación. El caso corresponde a un camionero detenido en Paso de los Libres con más de tres toneladas y media de marihuana.

Condena

El hombre fue condenado a 5 años y 11 meses de prisión tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa. La resolución fue aprobada el 13 de marzo por el juez federal de Garantías Gustavo Fresneda, en un proceso que duró solo tres meses gracias al nuevo sistema procesal.

El condenado, de 30 años, reconoció su responsabilidad en el transporte de la droga, que estaba oculta entre una carga de madera.

Cómo se detectó la droga

El operativo se inició el 8 de diciembre a partir de un control vehicular de rutina sobre la Ruta Nacional 14. En la inspección de la Gendarmería, un perro detector marcó la presencia de estupefacientes en el camión, que luego fue trasladado a un predio para una revisión más exhaustiva. De esa manera, se encontraron 3.695 paquetes de marihuana ocultos entre las maderas, con un peso total de 3.577 kilos.

Tras la audiencia inicial realizada a los dos días, la Justicia validó la detención y dictó la prisión preventiva. Con el avance de la investigación, el caso se resolvió mediante un acuerdo que permitió llegar rápidamente a la condena.

Además de la pena, el juez ordenó el decomiso de elementos secuestrados, la destrucción de la droga y el traslado del condenado a una unidad penitenciaria cercana a su domicilio en Misiones.