"Mayor conectividad": el programa municipal de inclusión digital para adultos mayores

El secretario de Modernización, Andrés Zajarevich, presentó en la sede de Jubipen el programa “Mayor conectividad”. Según explicó el funcionario, la iniciativa surgió tras un relevamiento que detectó que la principal dificultad de los adultos mayores radica en el uso de aplicaciones para gestiones esenciales como el Pami, Ioscoro trámites de home banking.

“La premisa del intendente Mariano Hormaechea es que la modernización debe incluir a todos”, destacó Zajarevich, subrayando que el Estado debe acompañar a esta franja etaria en su adaptación a las herramientas digitales.

El puente generacional: jóvenes y adultos

Una de las novedades de este año es la incorporación de alumnos de la Escuela Técnica “Valentín Virasoro”. Los estudiantes realizarán pasantías colaborando con la Secretaría en un formato de voluntariado.

De esta manera, los jóvenes serán los encargados de guiar a los adultos mayores en el manejo de celulares y computadoras. Para el funcionario, esta dinámica permite que los alumnos "retribuyan al Estado lo que éste les da en educación pública", generando un intercambio de saberes entre generaciones.

Manuales en papel: un refuerzo necesario

Entendiendo que los adultos mayores pertenecen a una cultura habituada al formato físico, el municipio entregará manuales de procedimientos impresos.

El objetivo es que los participantes tengan una guía de consulta rápida en sus hogares para reforzar lo aprendido durante las jornadas de capacitación práctica.

Trabajo en red y puntos de contacto

El programa es un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Humano y la Dirección de Fortalecimiento Familiar, articulando con diversos centros de jubilados, sedes barriales y escuelas.

Los interesados en sumarse a los talleres pueden inscribirse en:

Sus respectivos centros de jubilados.

Sedes barriales locales.

La sede de la Dirección de Fortalecimiento Familiar.

Consulta ciudadana sobre trámites

Finalmente, Zajarevich recordó que continúa la campaña de consulta pública ciudadana (para mayores de 16 años).

La iniciativa busca recolectar opiniones sobre qué trámites municipales son considerados más engorrosos y deberían ser simplificados en el corto plazo para agilizar la atención al vecino.