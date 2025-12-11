Gendarmería secuestró más de 3 toneladas de marihuana ocultas en placas de madera en Paso de los Libres

Un importante operativo de Gendarmería Nacional culminó con el secuestro de más de tres toneladas y media de marihuana que estaban siendo transportadas de forma oculta en un camión con semirremolque. El procedimiento se llevó a cabo en el Peaje inactivo “Bonpland”, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 14, en jurisdicción de la ciudad correntina de Paso de los Libres.

Los efectivos inspeccionaron un transporte de cargas generales que, a simple vista, trasladaba placas de madera desde Santo Tomé (Corrientes) con destino a Buenos Aires.

El alerta del can y el doble Fondo

La clave del éxito del operativo fue la intervención del can detector de narcóticos "Barak", que alertó a los uniformados sobre la presencia de estupefacientes en el sector de carga. Esta advertencia fue crucial, ya que los gendarmes habían descubierto hace una semana un cargamento con el mismo modus operandi.

Con la autorización de la Sede Fiscal Descentralizada de Paso de los Libres, el camión fue trasladado para un escaneo en el Complejo Terminal de Cargas, donde se confirmaron cuerpos extraños entre la carga.

Tras una requisa exhaustiva, los funcionarios descubrieron 3.695 paquetes de marihuana que estaban acondicionados en un doble fondo preparado dentro de las cajas de madera.

Resultado final del decomiso

La prueba de campo Narcotest confirmó que el secuestro total alcanzó los 3.577 kilos y 669 gramos de cannabis sativa.

El Magistrado interviniente ordenó el decomiso de la droga, así como de dos teléfonos celulares, el tractor y el semirremolque, y documentación de interés para la causa. Además, dispuso la detención del chofer involucrado en el narcotráfico.