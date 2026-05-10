Corrientes: la obra sobre la Ruta 25 ya alcanzó el 50% de ejecución

El Ministerio de Producción avanza con paso firme en la mejora de la Ruta Provincial N° 25, en el departamento de Curuzú Cuatiá.

El proyecto contempla un total de 15 kilómetros de enripiado, de los cuales ya se han intervenido más de 7, registrando un avance cercano al 50% de la ejecución total.

Esta infraestructura es financiada mediante el Fondo de Desarrollo Rural (FDR), reafirmando la política de reinversión del sector productivo en caminos.

Una arteria estratégica para el sur

El ministro de Producción, Walter Chavez, subrayó que la R.P. N° 25 es una vía fundamental que conecta grandes regiones del sur correntino.

La ruta comunica con la R.P. N° 30, vinculando con la Ruta Nacional N° 12 hacia Esquina .

. También conecta con la R.P. N° 23, facilitando el acceso hacia las localidades de Sauce y Perugorría

Chavez explicó que históricamente el trazado presentaba serias dificultades debido a las características del terreno y al constante movimiento de hacienda y transporte pesado.

Impacto social y educativo

Más allá de lo productivo, la obra tiene un profundo sentido social. Sobre el trazado de la ruta funcionan tres escuelas, una secundaria y un destacamento policial en la zona de El Descanso.

“Tener caminos en condiciones simplifica muchísimo la vida rural y mejora el acceso de ambulancias, asistencia social y docentes”, sostuvo el ministro Chavez.

El valor del arraigo rural

Por su parte, el viceintendente de Curuzú Cuatiá, Miguel Güenaga, destacó que esta obra fue gestionada directamente por el sector rural.

El funcionario y productor remarcó que la mejora de la ruta permite que las familias de los parajes rurales puedan quedarse y desarrollarse en su lugar de origen.

Asimismo, Güenaga valoró el compromiso de los productores locales en la administración de los consorcios y en el impulso de proyectos de electrificación y educación agropecuaria para el departamento.