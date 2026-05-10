Corrientes: detienen a un hombre con pedido de captura en un operativo en la ciudad

La Policía de Corrientes informó que el sábado detuvo a una persona en la ciudad capital, quien tenía pedido de captura.

El procedimiento ocurrió durante la mañana del sábado, en el marco de las recorridas preventivas que la fuerza provincial despliega en puntos estratégicos de la ciudad.

Mientras los uniformados circulaban por las inmediaciones de la Avenida Independencia, observaron a un motociclista cuya conducta cambió bruscamente al advertir el móvil policial.

El hombre, al percatarse de que los agentes se dirigían hacia su posición, realizó una maniobra evasiva e intentó darse a la fuga a bordo de su rodado, lo que dio inicio a una breve persecución.

Captura y verificación de antecedentes

Los efectivos lograron cerrarle el paso y procedieron a su demora preventiva. Al momento de la identificación y la consulta con la base de datos de la fuerza, se determinó que el sospechoso, un hombre mayor de edad, registrarba un pedido de captura vigente solicitado por las autoridades judiciales en relación con una causa penal en curso.

Secuestro y trámites legales

El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. Por su parte, la motocicleta también fue secuestrada de manera preventiva para verificar si posee impedimentos legales o si guarda relación con el hecho por el cual el sujeto era buscado.