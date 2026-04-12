San Martín busca la clasificación frente a Olímpico

Un juego clave en la clasificación para los playoffs de la Liga Nacional de Básquetbol afrontarán este domingo San Martín de Corrientes y Ciclista Olímpico de La Banda. El partido se jugará desde las 21.30 en el estadio Raúl Argentino Ortíz ubicado en el barrio La Cruz de Corrientes.

San Martín (15-18) marcha en la décimo segunda ubicación y en el caso de triunfar se asegurará un lugar en la Reclasificación de la temporada 2025/26.

En el caso de una derrota, este domingo, el Rojinegro tendrá que buscar su plaza en la siguiente ronda como visitante de Platense (viernes 17) y de Unión de Santa Fe (domingo 19).

Por su parte, para clasificar Olímpico (15-20) está obligado a ganar en el Fortín y después esperar que San Martín y San Lorenzo (13-20) pierdan al menos un partido en el cierre de la Fase Regular.

El equipo que conduce Gabriel Revidatti llega a este trascendental cotejo después de caer como local, el último martes, en dos tiempos suplementarios, frente a Obras Basket 89 a 87.

“Jugamos a lo que queríamos pero de definió por detalles y por la categoría que tienen en su plantel”, relató Salvador Giletto, integrante del plantel correntino.

“El partido contra Olímpicio es un mano a mano. Tenemos que tomar todo lo buenos que hicimos frente a Obras para buscar la victoria”, afirmó el interno chaqueño.

“La clasificación depende de nosotros. Queremos ese lugar en los playoffs”, remarcó en declaraciones a Gonzalo Contreras Ortíz.

Olímpico, que disputará su último encuentro de la Fase Regular, perdió el juego del viernes en Corrientes frente a Regatas y quedó muy comprometido.

El plantel que conduce Martín Villagran está diezmado a las bajas de Agustín Facello y Edwin Mijares, se sumó la de José Ascanio, todos por lesión y la rotación se hizo acotada.

