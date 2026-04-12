Boca Unidos se presenta en Formosa con la necesidad de cambiar su imagen

La cuarta fecha de la Zona 2 del Torneo Federal A de fútbol tendrá continuidad este domingo con la disputa de dos encuentros. Boca Unidos se trasladará hasta Formosa para visitar a San Martín. El encuentro dará inicio a las 16.30 y contará con el arbitraje de Leandro Sosa.

El inicio del certamen no es el esperado para Boca Unidos que acumula dos derrotas consecutivas. En su última presentación, el pasado fin de semana, perdió como local frente a Defensores de Puerto Vilelas 4 a 2 en un juego donde mostró importantes yerros defensivos.

Para el entrenador Lucas Batistuta, ese partido, dejó como principal preocupación la parte anímica. Boca Unidos ganaba a los 2 minutos, pero después le dieron vuelta el marcador y no supo recuperarse.

“Lo que más me preocupó fue el bajón que tuvimos después del 1 a 1. Sentía que el equipo estaba haciendo bien las cosas y ese golpe nos afectó mucho. Nunca supimos reponernos”, manifestó el DT.

Para jugar en Formosa, Batistuta no podrá contar con el defensor Bryan Mendoza por una lesión. Además del cambio obligado, no se descarta otras variantes en la formación titular para intentar revertir el mal momento.

El presente de San Martín indica que tiene 3 puntos, los mismos que Boca Unidos, pero en dos partidos jugados. En la primera fecha venció como local a Defensores de Puerto Vilelas, en la segunda quedó libre y en la tercera perdió en su visita a Tucumán Central.

En el partido disputado en suelo tucumano, el equipo que dirige Marcelo Rubino sufrió las expulsiones de Oscar Chiquichano y Agustín Griego, los dos jugadores habituales titulares.

Empate en Posadas

La cuarta fecha de la Zona 2 se puso en marcha el viernes con un empate en Posadas. El local, Mitre, y Sol de América de Formosa igualaron sin abrir el marcador.

Más partidos

La Zona 2 también tendrá actividad este domingo en Santiago del Estero. Desde las 19, con arbitraje de Jorge Etem, Sarmiento de La Banda recibirá la visita de Juventud Antoniana de Salta.

En tanto que el lunes 13, a partir de las 20.30 con el arbitraje de Guillermo González, Defensores de Puerto Vileas será local de Sarmiento de Resistencia.