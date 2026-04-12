River intentará extender su buen momento en su visita a Racing

Racing recibirá este domingo a River, por la decimocuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido que será clave para las primeras posiciones de la Zona B.

El encuentro, que está programado para las 20, se llevará a cabo en el “Cilindro de Avellaneda”. El árbitro designado fue Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Ariel Penel.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, viene de debutar en la Copa Sudamericana con un muy buen triunfo ante Independiente Petrolero de Bolivia en condición de visitante.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Racing viene de caer en la última fecha en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, aunque una victoria podría volver a meterlo en la discusión por las primeras posiciones.

River, por su parte, igualó 1-1 con Blooming de Bolivia, como visitante, en su debut en la Copa Sudamericana. Este fue el primer partido que no ganó con Eduardo Coudet como director técnico, ya que bajo el mando del “Chacho” habían sumado de a tres en las cuatro presentaciones previas.

En este Torneo Apertura, Coudet ganó todos los partidos que disputó, el “Millonario" marcha segundo en la Zona B con unos destacables 23 puntos, solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza, que tiene 29.

Para este cotejo, Coudet convocó a los correntinos Maximiliano Salas y Juan Cruz Meza.

El último enfrentamiento entre Racing y River también fue en el “Cilindro de Avellaneda”, por los octavos de final del Torneo Apertura, y terminó con un agónico triunfo 3-2 para la “Academia”.

Otros encuentros

La jornada de domingo dará inicio a las 15 con dos encuentros. Newell’s recibirá a San Lorenzo y Platense a Gimnasia de Mendoza.

A las 17.30 habrá todos dos encuentros: Huracán - Rosacio Central y Atlético Tucumán - Tigre.

