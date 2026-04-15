Fue a visitar a una detenida y terminó preso en Corrientes

En un peculiar episodio, un hombre de 30 años terminó tras las rejas luego de presentarse en una sede policial para realizar una visita, tras comprobarse que sobre el mismo pesaba una orden de detención activa.



Ocurrió en la Comisaría de la Mujer y el Menor N° 1, donde esta persona fue capturada de inmediato por los efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado quienes se habían movilizado en base a una alerta recibida.



El hecho se desencadenó cuando Matías Germán P. quien era requerido por un expediente en infracción a la ley de estupefacientes 23..737, se presentó con la intención de visitar a una de las mujeres alojadas en la mencionada dependencia policial.



Al momento de verificar sus datos filiatorios, el personal policial constató a través del sistema que registraba un pedido de captura pendiente.

Ante el hecho, la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas N° 3, dispuso medidas sobre la causa en curso, además de la detención del hombre.