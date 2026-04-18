Buscan a una adolescente de 15 años desaparecida en Corrientes

La Policía de Corrientes informó este sábado que iniciaron la búsqueda de una joven que está desaparecida en la capital correntina.

Se trata de Bárbara Alejandra Miño Torales, quien se ausentó de su domicilio, según indicó una persona de apellido Torales.

Al momento de su desaparición vestía una remera tipo top de color verde con negro, un short de jeans corto negro y zapatillas blancas.

Características físicas

Mide aproximadamente 1,63 metros de altura, es de tez blanca, contextura delgada, cabello rubio lacio y largo hasta debajo de los hombros, con flequillo, y ojos color verde.

Desde la fuerza policial solicitaron la colaboración de la comunidad para aportar cualquier información que permita dar con su paradero. Quienes puedan brindar datos deben comunicarse con la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor al 3794-432913, acudir a la dependencia policial más cercana o llamar a los números de emergencia 911 en Capital y 101 en el interior provincial.