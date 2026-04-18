Controles oftalmológicos gratuitos en Corrientes: así es el cronograma completo

El Ministerio de Desarrollo Social de Corrientes junto al Ministerio de Capital Humano de la Nación llevarán adelante operativos oftalmológicos gratuitos en distintas localidades de la provincia. .

La iniciativa, que cuenta además con el acompañamiento del Ministerio de Salud y la Universidad Nacional del Nordeste, tiene como objetivo mejorar la salud visual de niños y adolescentes de entre 6 y 16 años.

Atención integral y anteojos en el día

El operativo contempla un sistema de atención en etapas. En primer lugar, se realizará un relevamiento previo (triage) para identificar a los pacientes que requieren estudios. Luego se efectuará el control oftalmológico y, en caso de ser necesario, se confeccionarán los anteojos en el momento.

Para ello, se dispondrá de dos unidades móviles equipadas, donde los beneficiarios podrán elegir el marco y recibir los lentes sin costo durante la misma jornada.

Las atenciones se desarrollarán en el horario de 9 a 15 horas, finalizando con la entrega de los anteojos.

Cronograma de localidades

El programa recorrerá casi una veintena de puntos del interior provincial:

Lunes 20 de abril: Sauce y Juan Pujol

Sauce y Juan Pujol Martes 21 de abril: Parada Pucheta y Perugorria

Parada Pucheta y Perugorria Miércoles 22 de abril: Chavarría y Bompland

Chavarría y Bompland Jueves 23 de abril: 9 de Julio y Tapebicuá

9 de Julio y Tapebicuá Viernes 24 de abril: Mantilla y Guaviraví

Mantilla y Guaviraví Lunes 27 de abril: San Roque y Yapeyú

San Roque y Yapeyú Martes 28 de abril: Pando y Alvear

Pando y Alvear Miércoles 29 de abril: Tabay y Garruchos

Tabay y Garruchos Jueves 30 de abril: Pago de los Deseos, San Lorenzo y San Carlos

Con esta propuesta, el Gobierno provincial y Nación buscan garantizar el acceso a controles oftalmológicos y mejorar la calidad de vida de niños y adolescentes, especialmente en zonas donde el acceso a este tipo de prestaciones suele ser más limitado.