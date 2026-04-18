Corrientes fortalece su sistema de reciclado y supera las 400 toneladas recuperadas

La provincia de Corrientes continúa consolidando su política ambiental con resultados sostenidos en la recuperación de envases fitosanitarios, tras haber alcanzado en 2024 un crecimiento del 77% respecto al año anterior.

Durante 2025, ese avance no solo se mantuvo, sino que superó en un 15% lo recuperado en 2024, alcanzando un total acumulado de más de 413 toneladas de envases recuperados, en el marco de la implementación de la Ley Nacional N° 27.279.

En este contexto, Corrientes participó de la III Jornada Federal de Trabajo sobre la normativa, realizada en Paraná, donde se presentaron cifras destacadas: solo en 2025 se recuperaron 94.321 kilogramos de plástico.

Un modelo que se consolida

El crecimiento responde a una articulación público-privada impulsada por el Gobierno provincial a través de la Dirección de Producción Vegetal, junto a la Campo Limpio, logrando desplegar un sistema integral en todo el territorio.

Desde su implementación, el programa permitió retirar del campo más de 413.000 kilogramos de envases, evitando la contaminación y promoviendo su reutilización dentro de un esquema de economía circular.

Claves del sistema correntino

El modelo se sostiene en una estructura logística y administrativa en expansión:

Centros operativos: 3 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en funcionamiento.

3 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) en funcionamiento. Campañas móviles: 10 operativos en 2025 que recolectaron 48.000 kg en zonas rurales.

10 operativos en 2025 que recolectaron 48.000 kg en zonas rurales. Formalización: 227 CUITs registrados y más de 1.000 carnets emitidos a aplicadores.

227 CUITs registrados y más de 1.000 carnets emitidos a aplicadores. Nodo regional: más de 85 camiones gestionados con envases provenientes de Chaco, Formosa y Santiago del Estero.

Cumplimiento ambiental y sanitario

Del total recuperado en el último año, 79.145 kg corresponden a envases tipo A, aptos para reciclaje tras el triple lavado, mientras que 15.176 kg son tipo B, que requieren disposición final por su peligrosidad.

“El cumplimiento de la ley refleja un trabajo sostenido para proteger tanto la salud de la población como el ambiente”, destacó el director de Producción Vegetal, José Giguer Mollevi.

Con estos avances, Corrientes no solo cumple con la normativa nacional, sino que se posiciona como referente en sostenibilidad, fortaleciendo las Buenas Prácticas Agrícolas y promoviendo un modelo productivo más responsable en la región.