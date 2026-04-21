Un peatón con lesiones graves tras ser atropellado por un auto en Corrientes

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este martes en la jurisdicción de San Roque, dejando como saldo a un hombre con heridas de consideración. Efectivos de la Comisaría Distrito San Roque intervinieron en el lugar tras recibir el alerta del hecho ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, aproximadamente a la altura del kilómetro 900.

Según datos oficiales, los protagonistas fueron un automóvil marca Toyota Etios, guiado por un hombre mayor de edad, y un peatón, identificado como Carlos Avelin Pianalto, quien por causas que se tratan de establecer fue embestido por el rodado.

Como consecuencia del impacto,. Personal sanitario lo trasladó al hospital local, donde los médicos confirmaron la seriedad de su estado tras las primeras evaluaciones.En el sitio del siniestro se realizaron las pericias correspondientes bajo las directivas de la Unidad Fiscal en turno. La dependencia policial local continúa con las diligencias de rigor para determinar las causas exactas del hecho.