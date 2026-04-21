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SINIESTRO VIAL EN SAN ROQUE

Un peatón con lesiones graves tras ser atropellado por un auto en Corrientes

El accidente ocurrió este martes alrededor de las 17 sobre la Ruta Nacional 12
 

Por El Litoral

Martes, 21 de abril de 2026 a las 20:39

Un grave siniestro vial se registró durante la tarde de este martes en la jurisdicción de San Roque, dejando como saldo a un hombre con heridas de consideración. Efectivos de la Comisaría Distrito San Roque intervinieron en el lugar tras recibir el alerta del hecho ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, aproximadamente a la altura del kilómetro 900
Según datos oficiales, los protagonistas fueron un automóvil marca Toyota Etios, guiado por un hombre mayor de edad, y un peatón, identificado como Carlos Avelin Pianalto, quien por causas que se tratan de establecer fue embestido por el rodado.


Como consecuencia del impacto, el peatón resultó con lesiones de gravedad y recibió auxilio inmediato. Personal sanitario lo trasladó al hospital local, donde los médicos confirmaron la seriedad de su estado tras las primeras evaluaciones.
En el sitio del siniestro se realizaron las pericias correspondientes bajo las directivas de la Unidad Fiscal en turno. La dependencia policial local continúa con las diligencias de rigor para determinar las causas exactas del hecho.

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