La respuesta de los kelpers a Estados Unidos ante una posible quita del apoyo en Malvinas

Los kelpers le respondieron al presidente de EE.UU . Donald Trump acerca de la posible quita del apoyo diplomático al Reino Unido por las Islas Malvinas.

Los habitantes del archipiélago defendieron el argumento de la autodeterminación como su derecho para ser parte de Gran Bretaña.

“La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas”, sostuvo un portavoz y sostuvo que esa postura quedó reflejada en el referéndum realizado en 2013.

“El 99,8% de los votantes votaron a favor de seguir siendo un territorio de ultramar del Reino Unido. Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación", subrayó.

TN