Tenía frondoso prontuario y fue detenido en pleno robo en Corrientes

Un rápido despliegue preventivo de la Comisaría Primera de Goya permitió la captura de un delincuente con frondoso prontuario que fue aprehendido tras ser hallado in fraganti dentro de un comercio de alimentos ubicado sobre la calle Paraguay.

El procedimiento se dio en el marco de las recorridas de vigilancia que realiza la fuerza provincial. Según fuentes policiales, el personal detectó movimientos sospechosos y, al ingresar al local, se encontró con el hombre en una situación que motivó su inmediata detención.

Antecedentes

Desde la dependencia local destacaron que el sospechoso es una persona mayor de edad que ya cuenta con antecedentes policiales previos. Tras el operativo, la Fiscalía en turno ordenó que Alarcón permanezca alojado en la Comisaría Primera bajo la modalidad de aprehensión en flagrancia.

Gracias a la celeridad del accionar policial, se logró evitar que el hecho pasara a mayores. Ahora, las autoridades judiciales competentes determinarán los pasos a seguir en la causa caratulada preventivamente como tentativa de ilícito.