Primer caso de fentanilo en Corrientes: secuestraron 300 ampollas y detuvieron a un hombre

La Gendarmería Nacional secuestró 300 ampollas de fentanilo durante un operativo de control realizado en Corrientes. El procedimiento se concretó sobre la Ruta Provincial 34, en cercanías del límite con Misiones. Se trata del primer caso vinculado a esta sustancia en la provincia.

El hecho

El hecho ocurrió el 19 de abril de 2026, durante tareas de patrullaje del Escuadrón 47 Ituzaingó en inmediaciones del cementerio Santo Tomás. En ese contexto, se detuvo un vehículo tipo taxi conducido por un hombre oriundo de Posadas.

Durante la inspección del auto a simple vista, los gendarmes detectaron cajas con la inscripción fentanilo. Ante la sospecha de una infracción a la Ley de Estupefacientes, se procedió a la requisa total del vehículo. Fue así que se hallaron las 300 ampollas en el piso de los asientos traseros.

El material fue secuestrado y el conductor quedó detenido por orden judicial.

Origen extranjero

Según los primeros datos, las ampollas habrían sido fabricadas en un laboratorio de Paraguay. Esa hipótesis abrió una línea de investigación sobre el posible desvío del circuito legal de medicamentos.

La causa quedó en manos del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que atribuyó el hecho al detenido en una audiencia realizada el 21 de abril. El juez dispuso prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El expediente continúa abierto para determinar el origen del cargamento, su destino final y eventuales vínculos con organizaciones criminales internacionales.