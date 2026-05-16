Allanamiento en San Luis del Palmar: secuestran marihuana y detienen a una persona

La Policía de Corrientes informó este sábado que secuestraron marihuana durante un allanamiento realizado en una vivienda de la localidad de San Luis del Palmar.

El procedimiento se realizó en un domicilio ubicado por calle Eugenio F. Ramírez, donde los uniformados hallaron un envoltorio con una sustancia de origen vegetal, por lo que solicitaron la intervención de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado.

Tras efectuar el test orientativo, el resultado arrojó positivo para marihuana, con un peso total de 25,8 gramos, informaron fuentes policiales.

Asimismo, en el lugar se procedió a la demora de una persona mayor de edad, quien fue trasladada junto a los elementos secuestrados hasta la dependencia policial correspondiente, donde continúan las actuaciones y diligencias del caso.