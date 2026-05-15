Muerte de un correntino en Chaco: investigan posible homicidio en una pelea entre amigos

La muerte del joven correntino hallado en el río Paraná es materia de investigación en Chaco y se analiza como un posible homicidio. El hecho ocurrió en la zona de Basail y podría ser consecuencia de una pelea entre amigos.

Investigación y la hipótesis de una pelea

Alexis Nahuel López, un joven de 22 años oriundo de Corrientes, fue encontrado en aguas del río Paraná por la Prefectura Naval Argentina. Estaba atrapado en una canoa, lo que motivó la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad. Posteriormente, familiares se hicieron presentes en el lugar y realizaron el reconocimiento formal del cuerpo.

De acuerdo a información aportada por fuentes cercanas a la investigación, el joven habría sido encontrado con golpes y atado a su canoa. Esa situación abrió la hipótesis de un posible hecho criminal.

La Justicia avanza sobre distintas líneas para establecer las circunstancias de la muerte del correntino. Entre ellas, el caso también se analiza como una posible pelea entre amigos.

Fuentes oficiales confirmaron que el joven estaba con otra persona al momento de los hechos. Este amigo también fue encontrado con heridas, por lo que ahora es materia de investigación.

Por otro lado, la fiscalía de turno ordenó la autopsia del cuerpo en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, mientras avanzan las declaraciones.