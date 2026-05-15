Apuñalaron a un policía tras intervenir en un intento de robo en Corrientes

Un cabo de la Policía de Corrientes sufrió un profundo corte en una de sus manos este viernes al mediodía, tras defenderse del ataque de un delincuente al que sorprendió robando en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Gutnisky y Cabeza de Vaca, en el barrio Juan de Vera.

El incidente se produjo alrededor de las 13, durante un procedimiento por intento de robo. El operativo se inició luego de recibir un llamado de alerta que advertía sobre un sospechoso que había saltado el muro perimetral de una propiedad privada.

Al arribar al lugar, los móviles del Grupo de Intervención Rápida (GIR) sorprendieron al individuo en el momento en que salía de la finca e intentaba darse a la fuga.

Al momento de la demora, el sujeto opuso una feroz resistencia física y atacó al personal actuante.Durante el altercado, uno de los efectivos intervinientes, identificado como el cabo Hugo Gómez, fue agredido con un arma blanca por el delincuente.Según indicaron fuentes del caso,Tras el hecho, las autoridades secuestraron una tijera metálica con manchas de sangre, la cual fue trasladada a la sede policial como evidencia.Cabe señalar que, durante el traslado del sospechoso, un grupo de residentes de la zona arrojó objetos contundentes como piedras y botellas contra el patrullero y los policías, dificultando el procedimiento.Pese a la hostilidad del entorno, los agentes lograron neutralizar al atacante y trasladarlo a la Comisaría 12° Urbana, donde quedó alojado a disposición de la Justicia y a la espera de las disposiciones de la Unidad Fiscal en turno.