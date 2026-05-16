Juan Pablo Valdés presentó el potencial turístico de Corrientes a legisladores nacionales

El gobernador Juan Pablo Valdés presentó ante integrantes de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación el potencial turístico, productivo y logístico de Corrientes, en el marco de una jornada institucional que incluyó reuniones, recorridas por espacios emblemáticos y encuentros con representantes del sector privado.

Durante el encuentro realizado en el Centro Administrativo, el mandatario provincial destacó el trabajo que viene llevando adelante la provincia para consolidar al turismo como motor de desarrollo económico y aseguró que la reunión fue “una gran oportunidad para presentar el potencial turístico, productivo y logístico de nuestra provincia”.

Además, remarcó que desde el Gobierno provincial trabajan para expandir las oportunidades que generan las riquezas naturales y culturales correntinas.

En ese sentido, compartió con los legisladores nacionales algunos de los proyectos estratégicos impulsados por la Provincia, entre ellos el desarrollo del Iberá, iniciativa que, según expresó, “transformó a los Esteros en un motor de desarrollo, empleo e inversiones”.

Tras la reunión con el Gobernador, los senadores recorrieron el complejo La Unidad y participaron de una visita guiada por el Teatro Oficial Juan de Vera, encabezada por Lourdes Sánchez.

La delegación estuvo integrada por legisladores que forman parte de la Comisión de Turismo del Senado de la Nación: Mariana Juri, Bartolomé Abdala, María Belén Monte de Oca, Vilma Bedia, Romina Almeida, Flavio Fama, Alejandra Vigo, Natalia Gadano, Victoria Huala y los representantes correntinos Gabriela Valenzuela, Eduardo Vischi y Carlos Mauricio Espínola.

Reconocimiento al modelo turístico correntino

La presidenta de la Comisión de Turismo del Senado, Mariana Juri, valoró la experiencia y aseguró que “nos quedamos gratamente sorprendidos por la política innovadora en materia turística que está llevando adelante la provincia”.

Asimismo, destacó el encuentro con prestadores turísticos y remarcó que el turismo representa uno de los principales generadores de empleo, por lo que expresó el compromiso de avanzar hacia un desarrollo federal del sector.

Por su parte, la senadora correntina Gabriela Valenzuela señaló que uno de los desafíos para potenciar el crecimiento turístico provincial es sumar más conectividad aérea, con nuevas líneas operando en Corrientes.

Además, hizo referencia a la Ley de la Ruta Sanmartiniana —de la cual es autora— y sostuvo que la iniciativa busca preservar sitios históricos, fortalecer el valor educativo e impulsar el desarrollo turístico vinculado a la figura del General San Martín.

En tanto, el senador Carlos Mauricio Espínola calificó el encuentro como “sumamente importante” y destacó el intercambio entre Nación, Provincia y sector privado para identificar herramientas que permitan fortalecer el turismo local.

A su turno, Eduardo Vischi explicó que durante la reunión con el Gobernador analizaron el escenario nacional y debatieron alternativas para mejorar el desarrollo turístico, resaltando el rol estratégico de la Comisión dentro del Senado para la definición de políticas vinculadas al sector.

Finalmente, el ministro de Turismo provincial, Juan Enrique Braillard Poccard, valoró la visita institucional y aseguró que la jornada permitió mostrar a los legisladores nacionales las fortalezas y oportunidades que ofrece Corrientes en materia turística, además de fortalecer el vínculo con operadores privados.