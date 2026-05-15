“El lucero del chamamé”: el libro que rescata la vida, la poesía y el legado de Miqueri

La escritora e investigadora Gabriela Basualdo presentó "El Lucero del Chamamé", un libro dedicado a la vida y obra de Salvador Miqueri, figura central de la música litoraleña que este año cumpliría 100 años. La obra reúne testimonios, recuerdos, fotografías y relatos de familiares, músicos, amigos y admiradores del artista nacido en Mburucuyá.

Durante una entrevista en Hoja de Ruta, Basualdo explicó que eligió a Miqueri por “ser una bisagra en la historia del chamamé” y destacó especialmente el aporte poético de sus letras. “¿Quién no toca ni canta los temas de Salvador? ¿Quién no se ha enamorado con sus canciones?”, expresó.

La autora recordó además que el músico, de origen libanés, fue maestro de escuela y ejerció la docencia mientras comenzaba a tocar en conjuntos chamameceros. En aquella época, ser docente y músico podía representar un conflicto, motivo por el cual adoptó el seudónimo de “Argentino Lucero”. De allí surge el nombre del libro, que también hace referencia a Miqueri como “una luz” dentro del chamamé.

Basualdo definió a Miqueri como “un poeta popular” y contó que parte de la investigación se construyó a partir de comentarios de personas en videos de YouTube, donde encontró relatos de oyentes que asocian sus canciones con la memoria familiar, la tierra correntina y los afectos. “Cuando escuchan a Salvador sienten emoción porque se acuerdan de su gente, de su padre, de su tierra”, señaló.

La obra ya fue presentada en la Feria del Libro de Mburucuyá y en San Luis del Palmar. La presentación oficial en la ciudad de Corrientes será el próximo 28 en 1588 Café Cultural.