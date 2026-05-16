El Gobierno pagó US$17 millones en intereses por el swap con el Tesoro de Estados Unidos

El Gobierno reveló cuánto se pagó en intereses a Estados Unidos por el swap de monedas que la Argentina tomó en octubre de 2025 para estabilizar el mercado cambiario argentino durante el momento financiero más desafiante, cuando el dólar subía por la incertidumbre electoral y buscaba llegar al techo de las bandas cambiarias.

De acuerdo con el balance del Banco Central (BCRA), el organismo pagó más de US$17 millones en intereses al Tesoro de EE.UU. por la operación en la que accedió a US$2500 millones. El monto total disponible, no obstante, ascendía a US$20.000 millones.

“En el cuarto trimestre de 2025, el BCRA concertó operaciones con el Tesoro de Estados Unidos las cuales fueron canceladas previo al cierre del ejercicio. El monto del swap de monedas, en el marco del acuerdo antes mencionado, ascendió a US$2.500.000. Los intereses pagados por esta operatoria ascendieron a US$17.743″, dijo el organismo en el reporte difundido este jueves. Aclaró que ambas cifras están expresadas en miles.

“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible", afirmó el BCRA en la nota 2 a sus estados contables.

La entidad explicó que el acuerdo con EE.UU. establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas entre ambas partes. “Estas operaciones permiten al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su carta orgánica”, argumentó.

Y agregó que el entendimiento es parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante shocks externos y episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales.

De dónde salieron los dólares para pagar el swap con EE.UU.

En enero de este año, el Gobierno confirmó que había cancelado en diciembre el tramo usado del swap con Estados Unidos. Ya en aquel momento, los analistas habían indicado que, por la información contable disponible, el pago se había financiado con desembolsos de organismos internacionales.

El balance anual del BCRA aporta más información al respecto, ya que identifica que el Central renovó con el Banco Internacional de Pagos (BIS) su Convenio de Facilidad Crediticia por un plazo de 12 meses.

Según explicó el organismo, a fines del año pasado el saldo de esa línea ascendía a US$2500 millones, lo que coincidía con el tramo activado del swap con el Tesoro de EE.UU.

TN