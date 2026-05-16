Las Lisas denunciaron el hackeo de su sitio web y apuntaron a un intento de censura

El espacio Las Lisas, dedicado al periodismo con perspectiva de género, denunció públicamente el hackeo de su sitio web y vinculó el hecho con una investigación que venían desarrollando sobre el proyecto de ley denominado “falsas denuncias”.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, indicaron que el ataque fue detectado durante la última semana y que el acceso habría provenido de un servidor ubicado en Estados Unidos.

“En casi seis años de actividad periodística ininterrumpida jamás hemos vivido una situación similar”, expresaron desde la organización, al tiempo que remarcaron que el episodio ocurrió mientras finalizaban una nota vinculada al mencionado proyecto legislativo.

Según detallaron, el informe incluía testimonios de madres protectoras, análisis de profesionales de la salud mental, aportes académicos y voces de organizaciones sociales, además de contenidos relacionados con actores que intervienen en el debate público sobre la iniciativa.

Desde Las Lisas sostuvieron que no consideran casual la coincidencia entre el hackeo y la publicación prevista del informe, y señalaron que interpretan lo ocurrido como un intento de censura hacia expresiones periodísticas críticas.

Asimismo, informaron que el sitio ya volvió a estar operativo gracias al trabajo técnico realizado para restablecerlo y aseguraron que continuarán produciendo contenido.

“Volveremos con más firmeza y convicciones a publicar contenido”, expresaron al cerrar el comunicado, donde además reafirmaron su compromiso con las causas que acompañan y con su forma de ejercer la comunicación.