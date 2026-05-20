Corrientes: un joven está internado tras ser atacado a machetazos en una pelea de barras

Un joven resultó gravemente herido tras ser atacado a machetazos durante una pelea entre dos grupos en Santo Tomé. El hecho ocurrió el domingo por la mañana y generó fuerte preocupación entre los vecinos de la zona.

El enfrentamiento de barras también incluyó corridas y lanzamiento de piedras. Parte de la secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa a un joven con un machete en la mano perseguir a otro. De acuerdo a fuentes cercanas al caso, la víctima sufrió varias heridas cortantes y se encuentra en grave estado.

El joven fue trasladado de urgencia al hospital San Juan Bautista, donde permanece internado. Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su evolución médica.

Por otra parte, todavía no se confirmó si la Policía logró identificar al presunto agresor. Tampoco se informó oficialmente si hubo demorados tras los incidentes registrados en el barrio.

Con información de Urgente Santo Tomé.