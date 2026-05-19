La mujer acusada de balear a jóvenes aseguró que usa un arma "de juguete que tira chispitas"

La mujer acusada de haber atacado a tiros a dos grupos de adolescentes en la localidad correntina de Bella Vista realizó un extenso y polémico descargo público. Nancy Luxen rompió el silencio a través de un video de 16 minutos difundido en sus redes sociales, donde intentó justificar su violento accionar argumentando que el dispositivo utilizado no era un arma de fuego real, sino un juguete, y que su objetivo final era "colaborar con los padres" en el cuidado de los menores.

Luxen quedó en el ojo de la tormenta luego de que se difundieran filmaciones de cámaras de seguridad correspondientes al pasado sábado 9 de mayo, las cuales registran el momento exacto en el que persigue a los jóvenes a bordo de su camioneta y efectúa las detonaciones. Según la imputada, la repercusión del caso está "degradando" su buen nombre y trayectoria familiar.

"Sale chispita y suena": la insólita defensa

Durante su monólogo, la mujer reconstruyó la secuencia del ataque y admitió haber apuntado contra los adolescentes, aunque minimizó el peligro de muerte al que los expuso. Relató que al observar a los jóvenes en la vía pública los vio "todos abrigados, encapuchados. Yo no sé si eran buenos o malos. Hoy califican que son chicos buenos, me alegro".

Acto seguido, Luxen describió la maniobra que quedó registrada en las pruebas fílmicas de la causa: "Cuando yo me quedo, y se ve en el video que estoy quedada, estoy analizando a ver qué son, y salen a correr. Entonces, yo le muestro así mi arma y le largo un tiro así".

De acuerdo con su versión, el elemento que mostró en el video “ni un papel agujerea, pero sale chispita, suena. Con esto me están calificando que soy supuesta asesina, por defenderme”, esgrimió de forma defensiva.

Un polémico método de "disciplina" nocturna

Lejos de mostrar arrepentimiento por las agresiones, la mujer adoptó una postura de pretendida autoridad civil y lanzó duros consejos hacia las familias de la localidad, argumentando que sus persecuciones armadas constituyen un servicio comunitario de prevención del delito.

“Estoy colaborando con los padres para que los chicos no se animen más a andar a fuera de hora por las calles. Los padres tienen que tomar las medidas necesarias para que sus hijos no anden a las 4 de la mañana. Pero yo les acompaño, les ayudo y les abro la mente para que cuiden a sus hijos", disparó sin tapujos.

Hacia el cierre de su descargo, la vecina reclamó la solidaridad del resto de los habitantes de Bella Vista al sostener que, en lugar de recibir imputaciones penales, la comunidad la "tiene que defender" debido a su presunto aporte a la "disciplina de la juventud".