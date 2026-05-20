La Biblioteca Popular de Santa Rosa volvió a abrir al público e inicia una nueva etapa

La localidad de Santa Rosa recuperó un pilar fundamental para su vida social y pedagógica con la gran reapertura de la Biblioteca Popular “Francisco Madariaga”.

El emotivo acto, encabezado por la comisión directiva junto a vecinos, docentes y alumnos de la zona, incluyó el tradicional corte de cintas y un repaso por la historia de la institución, que vuelve a consolidarse como un espacio abierto y participativo para toda la comunidad.

Un día significativo para Santa Rosa

El acto central se desarrolló lunes en las instalaciones edilicias de la entidad, congregando a una importante cantidad de familias, delegaciones escolares y autoridades locales. La jornada fue catalogada por los presentes como un hito para el fortalecimiento de la cultura local y el encuentro comunitario.

La ceremonia estuvo presidida por la titular de la Comisión Directiva, Silvia Barros, quien brindó el discurso de bienvenida y remarcó el esfuerzo colectivo que significó recuperar, refaccionar y poner nuevamente en funcionamiento este espacio público destinado al crecimiento intelectual de la población.

Corte de cinta y homenaje a la literatura regional

Uno de los momentos con mayor carga emotiva de la jornada fue el tradicional corte de cintas, con el cual se dio por inaugurado formalmente el nuevo período prestacional de la biblioteca.

Durante el encuentro, los presentes realizaron un pormenorizado recorrido por la historia de la institución. En ese marco, se rindió un especial homenaje a la figura que le da nombre a la casa: Francisco Madariaga, una de las personalidades más destacadas de la cultura correntina y un auténtico referente de la literatura y la poesía regional, cuyo legado continuará custodiado en los anaqueles del establecimiento.

Convocatoria a socios y planes a futuro

Desde la comisión directiva renovaron la invitación para que todos los vecinos de Santa Rosa se acerquen a utilizar las salas de lectura y los sectores pensados para el desarrollo de actividades formativas. Asimismo, informaron que quienes se registren como socios activos contarán con diversos beneficios de acceso al material bibliográfico y prioridad en los talleres que se impulsarán próximamente.

Hacia el cierre del evento, las autoridades institucionales adelantaron que ya se encuentran planificando una nutrida agenda de extensiones culturales y educativas con el objetivo estratégico de afianzar a la biblioteca como un espacio moderno, dinámico y netamente al servicio de la comunidad.