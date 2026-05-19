Corrientes: presunto secuestro en un coche de aplicación resultó ser un malentendido

Una situación de extrema tensión que comenzó a circular en redes sociales como un presunto intento de secuestro fue rápidamente desestimada por las autoridades judiciales y policiales de Corrientes.

Tras la demora de un chofer de una aplicación de transporte. Fuentes oficiales informaron a El Litoral que la investigación constató que el hecho se originó por una falta de comunicación y un malentendido logístico durante el viaje.

Alerta en las redes y temor de la pasajera

El episodio cobró notoriedad a partir de la publicación con un mensaje de alerta que denunciaban un supuesto intento de secuestro.

Según los primeros relatos que trascendieron, una mujer que abordó un automóvil contratado a través de la plataforma se alarmó cuando el vehículo comenzó a apartarse del trayecto establecido originalmente por la aplicación.

El recorrido debía ser entre barrio Villa Raquel hasta el barrio Victor Colas, según la denuncia pública. En el transcurso del camino el chofer tomó un desvío hacia la rotonda de la Virgen, mientras hablaba con una persona a través de auricular.

Ante el temor de encontrarse frente a una situación de peligro inminente, la pasajera sufrió una crisis de nervios.

La mujer avisó que iba a bajarse en el lugar pero al no ser oida bajó la ventanilla y comenzó a dar gritos de auxilio. Un motociclista que circulaba en la misma dirección observó la situación y cruzó su rodado frente al automóvil para detenerlo.

Luego la denunciante descendió del rodado de manera apresurada en la vía pública para ponerse a salvo.

Intervención y demora preventiva

Tras descender del automóvil, la mujer localizó de inmediato a dos efectivos pertenecientes a moto patrullas de la Policía de Corrientes.

Luego de escuchar el desesperado relato de la denunciante, los uniformados procedieron a interceptar el rodado y a demorar preventivamente al chofer para esclarecer los hechos, informó la Policía de Corrientes a este medio.

El caso fue remitido a la Fiscalía de turno, quien ordenó las primeras diligencias y la recepción de declaraciones para evaluar la situación procesal del conductor.

Durante las averiguaciones, se logró comprobar la secuencia real de lo acontecido:

El motivo del desvío: el chofer avisó previamente a la pasajera su intención de modificar levemente el recorrido con el único fin de pasar por su propio domicilio particular para dejarle un paquete a su esposa .

Falta de comunicación: la pasajera no comprendió la explicación o malinterpretó las intenciones del conductor debido a los auriculares que este utilizaba, lo que desencadenó el cuadro de pánico generalizado.

Ante la ausencia de elementos que configuren una conducta delictiva o un intento de captación, y tras confirmarse que todo se trató de una lamentable confusión, el fiscal interviniente dispuso el cierre de las actuaciones de sospecha y la liberación del chofer.