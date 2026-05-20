El plan de convivencia vial que busca transformar la zona de la Costanera de Goya

La Municipalidad de Goya puso en marcha un paquete integral de medidas urbanísticas destinadas a ordenar la circulación vehicular y potenciar el uso recreativo de la Costanera, Costanera Norte y Plaza Italia.

El director de Tránsito, Alejandro Stortti, detalló las nuevas prohibiciones de estacionamiento, la redistribución de semáforos en puntos estratégicos y el control estricto sobre bicicletas y vehículos eléctricos en zonas peatonales para garantizar un entorno seguro.

Restricciones de estacionamiento y nuevas dársenas

Las medidas de fondo buscan modificar la geografía del paseo costero y generar hábitos de disfrute con la naturaleza. Entre los cambios principales se destacan:

Prohibición de estacionar: rige en el trayecto de calle 25 de Mayo (esquina Prefectura), por España hasta 12 de Octubre, y desde allí hasta Juan Esteban Martínez. Los vecinos frentistas contarán con una oblea de autorización especial.

Zonas libres de vehículos: se analiza un esquema para permitir el estacionamiento regular sobre el margen derecho de 7:00 a 19:00 horas, dejando la calzada completamente libre de autos desde las 19:00 hasta las 7:00 de la mañana.

Estacionamiento de motos: se ampliaron las dársenas exclusivas sobre las calles José María Soto, 25 de Mayo, Mariano I. Loza y próximamente en la intersección de Tucumán y Sarmiento.

Nueva señalética y control a vehículos de dos ruedas

La infraestructura recientemente inaugurada sumó cartelería indicadora de velocidades máximas y reductores de velocidad.

Además, se delimitaron zonas específicas de carga y descarga en los puntos norte y sur (Juan E. Martínez y 12 de Octubre; Wenceslao Fernández y España), incluyendo referencias para el ascenso y descenso de pasajeros y nuevos bicicleteros sobre calle España.

Por otra parte, el plan endurece la fiscalización sobre el manejo de rodados menores en andenes peatonales:

“Hay personas que no entienden que no se puede transitar con estos vehículos sobre la costanera y le he pedido a los inspectores que sean diligentes. Está prohibida la circulación de ciclistas adultos (tipo MTB) por las veredas de paseo y las maniobras peligrosas de adolescentes”, enfatizó Stortti, quien cuenta con la colaboración de la Policía de Corrientes para los operativos.

Reordenamiento estratégico de semáforos

En una iniciativa elevada al intendente Mariano Hormaechea, la Dirección de Tránsito avanza en la optimización de los cruces con carril rápido, retirando unidades obsoletas para colocarlas en puntos críticos:

El semáforo de Chile y Mazzanti fue trasladado a la intersección de Avenida Sarmiento y calle Belgrano .

La unidad ubicada en 12 de Octubre y Mariano I. Loza fue retirada para ser reacondicionada y emplazada en la intersección de Avenida Díaz Colodrero y Rolón, dotando de seguridad vial al acceso Sur.

Asimismo, el Concejo Deliberante deberá evaluar los cambios en el sentido de circulación de la calle José Jacinto Rolón, desde Díaz Colodrero hasta Francisco Sa.

Se viene el XIII Concurso Vial 2026

En paralelo a los cambios civiles, Stortti anticipó que el próximo miércoles 24 de junio se llevará a cabo el Concurso Vial 2026 en las instalaciones del Club Amad.

Esta "justa del saber", organizada junto a la Secretaría de Educación, reunirá a más de 25 colegios secundarios de Goya, el área rural y municipios invitados como San Isidro, Santa Lucía, Carolina y Lavalle, consolidándose como un evento educativo único en la provincia que ya empieza a ser replicado por otras localidades correntinas.