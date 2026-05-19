Una diputada correntina mostró los insultos que recibe en sus redes sociales

La diputada provincial de la UCR, Valeria Pavón, respondió públicamente a los insultos que recibe a través de redes sociales. Lo hizo ayer mediante un mensaje de Instagram en el que defendió su trayectoria política y cuestionó la violencia digital.

“Fui a la escuela y a la universidad pública, y desde muy joven elegí la política para transformar realidades”, expresó la legisladora. También remarcó que fue becada por la Fundación Universitaria del Río de la Plata y destacó su lugar como una de las diputadas más jóvenes de la provincia.

En ese sentido, sostuvo que las críticas forman parte del debate democrático, aunque rechazó los mensajes agresivos. “Nunca vamos a naturalizar el odio, la violencia ni las amenazas”, afirmó. Por último, destacó: "Voy a seguir defendiendo lo que creo, trabajando y estudiando con la misma convicción de siempre".

Proyecto sobre violencia digital

La legisladora también se refirió a la violencia digital durante una entrevista en el programa “O sea digamos”. Ahí habló sobre el impacto de las agresiones en las redes y presentó detalles de un proyecto legislativo vinculado a la problemática.

Pavón informó que la iniciativa ya cuenta con despacho y propone crear un Sistema Provincial de Prevención de Violencias Extremas en Ámbitos Educativos y Digitales. Según explicó, el objetivo es detectar señales tempranas y fortalecer herramientas alrededor de los jóvenes.

“La violencia que se maneja en entornos digitales es tremenda”, señaló al advertir sobre situaciones de hostigamiento y exposición que afectan principalmente a jóvenes y adolescentes.

La diputada indicó que el proyecto prevé un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación y contempla la participación de escuelas, familias y otros organismos estatales. Además, aclaró que la propuesta no incluye sanciones, sino acciones de capacitación, acompañamiento y prevención temprana.