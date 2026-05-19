Fiesta del Estofado en Paso de la Patria: fechas, artistas y actividades

La localidad de Paso de la Patria presentó oficialmente este martes la 7ª Fiesta Provincial del Estofado, una propuesta que con el paso de los años logró consolidarse dentro del calendario turístico y gastronómico de Corrientes.

El lanzamiento se realizó en Casa de Gobierno, donde autoridades provinciales y municipales brindaron detalles del evento que tendrá lugar los próximos 13 y 14 de junio en el predio del Club Alumni.

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, feria de artesanos y emprendedores, elección de reina, degustaciones gastronómicas y actividades tradicionales.

Entre los artistas confirmados, el sábado 13 se presentará Lázaro Caballero, mientras que para el domingo 14 está prevista una jornada con demostraciones de destrezas gauchas.

Destacan el impacto económico y turístico

El secretario coordinador del Ministerio de Turismo, Héctor Dávila, valoró el crecimiento sostenido de la fiesta y remarcó su importancia para la economía regional.

“Es un evento ya consolidado y es increíble el desarrollo económico que va a generar para Paso de la Patria y también para la región”, sostuvo.

Además, destacó la grilla artística y aseguró que este tipo de celebraciones fortalecen el circuito económico local y promueven experiencias vinculadas a la identidad correntina.

“El Paso es también cultura y gastronomía”

Por su parte, el intendente de Paso de la Patria, Oscar García, recordó que la Fiesta Provincial del Estofado comenzó hace seis años como una propuesta pequeña impulsada por vecinos.

Según explicó, con el tiempo logró convertirse en uno de los principales eventos de la localidad.

“Hoy se constituyó en uno de los principales eventos que tiene El Paso”, afirmó el jefe comunal, quien destacó que la celebración demuestra que la ciudad “no es solamente playa, sol, río o pesca, sino también cultura, tradición y gastronomía”.