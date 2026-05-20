Caso Sussini: finalizó la ronda de testigos y hay fecha para los alegatos

La causa por presuntos abusos sexuales continuados contra el exlegislador Manuel Antonio Sussini entró en su cuenta regresiva. En la audiencia celebrada este martes en el Tribunal Oral Penal N° 2, se completó la ronda de declaraciones con los testimonios de dos testigos clave y la ampliación de la declaración del propio imputado.

Sin embargo, contra las previsiones iniciales, el Tribunal dispuso pasar a un cuarto intermedio y determinó que la etapa de alegatos se realice el lunes 1 de junio.

Cierre de la etapa probatoria y testimonios

La jornada judicial en el Tribunal Oral Penal N° 2 se desarrolló conforme a lo previsto en materia de declaraciones. El cuerpo de magistrados, presidido por el doctor Facundo Román Esquivel y secundado por los vocales Ariel Héctor Gustavo Azcona y Joaquín Jorge Sebastián Romero, dio por concluida la recepción de pruebas testimoniales tras escuchar a los dos últimos testigos citados para el proceso.

Posteriormente, el exfuncionario provincial Manuel Antonio Sussini hizo uso de la palabra para prestar declaración ante las partes —la fiscalía del Dr. Machado, la querella de la Dra. Dalcolmo y sus abogados defensores, Ricardo Sosa y Natalia de Vega—, cerrando formalmente este período.

Postergación de los alegatos para junio

Si bien al inicio de esta sesión se preveía que los alegatos de clausura comenzaran inmediatamente después de las indagatorias en la misma jornada del martes, el Tribunal resolvió modificar el cronograma tras una intensa sesión que culminó pasado el mediodía.