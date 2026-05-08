EEUU desclasificó 162 archivos “nunca antes vistos” sobre ovnis

El Departamento de Defensa de Estados Unidos publicó este viernes el primer lote de documentos sobre fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) tras una directiva del presidente Donald Trump para desclasificar registros gubernamentales sobre el tema.

Los archivos se alojaron en un sitio web dedicado solo a estos fines, y el Pentágono anunció que publicará materiales adicionales de forma continua.

El Departamento de Defensa describió los materiales como "nunca antes vistos" en su comunicado oficial. La institución precisó que, si bien todos los archivos fueron revisados por razones de seguridad, muchos aún no han sido analizados para determinar la naturaleza de las anomalías que documentan. En otras palabras, no pueden asegurar que estén relacionados con presunta vida extraterrestre.

El secretario Pete Hegseth afirmó en un comunicado que los archivos "ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo una especulación justificada" y que ha llegado el momento de que "los ciudadanos los examinen por sí mismos".

Entre los archivos incluidos se encuentran reportes de las misiones lunares Apolo 12 y Apolo 17. Durante la misión Apolo 12, de 1969, el astronauta Alan Bean informó de "destellos de luz" que describió como "alejándose hacia el espacio".

Tres años más tarde, en la misión Apolo 17, la tripulación dijo haber visto "partículas de luz muy brillantes" que "daban vueltas" y "giraban a lo lejos", señalan los reportes.

La iniciativa opera bajo el acrónimo PURSUE, en inglés, del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informe de Encuentros con UAP, e involucra a la Casa Blanca, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, el Departamento de Energía, la NASA y el FBI.

Trump impulsó el tema en febrero al ordenar a las agencias federales que publicaran sus registros relacionados con vida extraterrestre y ovnis después de que el expresidente Barack Obama dijera en el podcast ‘The Michelle Obama Podcast' que los extraterrestres “son reales”, aunque éste aclaró que no los había visto nunca y que no existían "instalaciones secretas tipo Área 51 con seres escondidos".

No obstante, varios científicos consultados por CBS antes de la divulgación advirtieron que los archivos probablemente no contendrán evidencia de vida extraterrestre.