Ascúa dijo que no está preocupado por la fecha de las elecciones

El candidato por el peronismo, Martín Ascúa recorrió este sábado la localidad correntina de Goya para recoger inquietudes con sectores y compartir propuestas en el marco de las elecciones a gobernador en Corrientes.

Ascúa, afirma que "el gobernador dice una fecha para las elecciones, después la cambia, pero no estamos preocupados por eso, sino por la pobreza de Corrientes"

Agregó además que "evidentemente no hay preocupación en el gobierno porque los socios políticos se les están yendo todos los días".

Respecto a los actos públicos, dijo que "intentan contenerlos y parece que no les resulta, ya que ellos no saben tampoco la fecha, porque no están logrando cerrar la alianza que alguna vez supieron tener”.

“No estamos preocupados por la fecha, estamos preocupados por la pobreza de Corrientes, por la cantidad de personas que no tienen salud y vivienda y por las que estamos en la calle hablando con la gente, soñando con los correntinos y convencidos de que este es un momento histórico para cambiar la provincia”, indicó el candidato opositor en declaraciones al programa Comunicándonos de la FM Rio de Esquina.

Ascúa apoyó sus declaraciones en una serie de ejemplos como “el escandaloso gasto de 4 mil millones de pesos en la refacción de una plaza en el centro de Corrientes Capital, los 30 mil millones de pesos en oficinas de lujo en el predio de Vialidad Provincial mientras en el Hospital Llano no hay servicio de cirugía”.

Enfatizó además que “queremos limpiar la provincia de Corrientes, limpiarla de la corrupción, de la mafia, del narcotráfico, de la trata y de la dinastía que nos gobierna que lamentablemente se ha metido en todos los rincones de nuestra provincia”.

Previo a su visita a Goya, Martín Ascúa participó en la Capital de una serie de encuentros con vecinos de los barrios Punta Taitalo, La Tosquera y La Olla, para luego dirigirse a San Cosme, donde acompañó la asunción de autoridades del Partido Justicialista.



