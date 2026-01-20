Interna en el Gobierno: crecen las tensiones por los veedores en la AFA

La Inspección General de Justicia (IGJ) continúa analizando la documentación presentada por la AFA y la Liga Profesional tras las audiencias con los auditores de la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia. Aunque por ahora el organismo descarta designar un veedor, en el Ejecutivo nacional no hay consenso y algunos sectores ven con buenos ojos esa posibilidad. “No creemos que las declaraciones obtenidas den a conocer todo”, indicaron fuentes de Balcarce 50, en contraste con la postura del organismo dependiente del Ministerio de Justicia.

Auditorías, balances y posibles veedores

Desde la IGJ aclararon que la designación de veedores sigue en análisis, pero que “en principio no se implementaría” si no surgen razones fundadas. El estudio abarca los estados contables de 2017 a 2024 y, ante eventuales inconsistencias, recién se evaluaría esa medida. Según TN, la IGJ citó a los contadores para aclarar cifras no discriminadas y conocer los procedimientos de control, incluso sobre prevención de lavado. Asimismo, la IGJ quiere saber qué verificaciones realizaron los auditores para confirmar que “las cifras de los balances corresponden con la realidad”.

Respuesta de la AFA

La AFA negó irregularidades, rechazó acusaciones de malversación y defendió el cambio de jurisdicción, asegurando que fue avalado por organismos de control. También defendió el cambio de jurisdicción que realizó y aseguró que fue avalado por veedores de la IGJ y por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.

Fuente: Todo Noticias.