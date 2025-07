"No hay dudas de que Axel es parte del peronismo, pero si se siente ingratitud al no haberse manifestado", señaló a Hoja de Ruta, la referente y candidata de la lista de Cristina Fernández de Kirchner, Ana Almirón. Se refirió a cómo podría impactar la interna nacional en Corrientes y detalló que trabajan en un proyecto de unidad para el 17 de noviembre.

"Creo que no hay ninguna duda de que Axel es parte del peronismo. Pero sí puedo decir que uno siente una especie de ingratitud al no haberse manifestado respecto de la intención de Cristina de ir por la presidencia del partido. En un gran compromiso", señaló con respecto a la falta de expresiones del gobernador de Buenos Aires en torno a la candidatura de CFK. "Me parece que Cristina busca ponerse al hombro un partido político, de organizarlo, como dice ella, de ordenar lo torcido", agregó.

Además, señaló que " en una lógica de lealtad como tenemos nosotros, no de sometimiento, es una especie de ingratitud". "Ahora sí creo que Axel está dentro del peronismo, que tiene que trabajar dentro de la fila, pero hoy la indiferencia, cuando tenemos una Argentina devastada, cuando vemos que la situación nacional es compleja y para nosotros en Corrientes también, la indecisión no va", sumó.

Almirón además se refirió a cómo impacta esto en Corrientes. "La verdad es que tomé con buenos ojos la renuncia del compañero José Mórtola. Lo vi el día de ayer también. Es por ese camino. Nosotros también en la provincia de Corrientes estamos en el camino de trabajar la unidad. Por eso también se pospuso la fecha de las elecciones para el 9 de marzo, de las internas", sostuvo.

