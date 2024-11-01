Avanza la obra del Teatro Vera y apuntan al trabajo en circuito con otros espacios culturales. "Esperamos que esto se convierta en un ciclo incluso para todo el año que viene", sostuvo sobre la vinculación con otros espacio, Marta Vizcaíno, Directora Técnica Teatro Oficial Juan de Vera.

"Para este momento del teatro cerrado tenemos el criterio y la intención de que en el lapso que quede, al menos hasta que se pueda reabrir el teatro, no signifique que la actividad esté cerrada", explicó la profesional en Hoja de Ruta.

"Estámos dándole cabida a todo un circuito que va mucho más allá del gran coliseo de la Provincia. Me animo a decir que la recepción que estamos teniendo con los grupos de trabajo independiente es tan positiva que vemos y entendemos que no va a quedar en este pedazo de año que queda y tenemos la intención de que continúe generándose un ciclo", sostuvo. En ese grupo de trabajo están el Teatro de la Ciudad, el Espacio Mariño y el Teatro Flotante.

En cuanto a la fecha de resolución de obra, destacó que "la idea es que la obra civil -luego de los certificados que corresponden- pueda ser entregada en mayo".

"En mayo sería la fecha en que nos entregan la obra y nosotros creemos que vamos a estar en junio con todo el trabajo técnico de recambio tecnológico de iluminación y de sistemas de sonido para inaugurarlo el 9 de julio", sostuvo.

"Hay muchas patas que no son menores. Esto de generar actividad tanto artística en el escenario como detrás del escenario es importante. Tenemos muchas ideas que están dando vueltas todas positivas y todas bien vistas, así que está en nosotros ahora terminar de darle forma", agregó.

