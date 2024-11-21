"Goya no es la misma que hace 15 años y buscamos seguir en ese camino de cara al 2030"

Con los objetivos del desarrollo, la modernización y la inclusión social, se suscribió este miércoles por la noche el llamado Pacto Goya 2030, un compromiso que contó con los representantes de distintas instituciones de la ciudad – entre ellos la Sociedad Rural, cámaras empresariales, consorcio del parque industrial y referentes de las fuerzas armadas -; un acto que desde la bienvenida a los presentes buscó comprometer a toda la ciudadanía goyana con un "porvenir sostenible e inclusivo".

Para el proyecto, el intendente Mariano Hormaechea señaló en Hoja de Ruta que: "se hicieron más de 30 reuniones convocando a todas las instituciones de la ciudad, deportivas, culturales y el arco político".

"Goya ya no es la misma que hace 15 o 20 años atrás. Hoy los tiempos de cambio son muchos más cortos. Goya ya no es la misma y entendíamos que teníamos que escuchar principalmente a los ciudadanos para juntos hacer un documento que nos permita tener una guía, una visión de ciudad para trabajar hacia adelante" , explicó. "Ese perfil, ese documento y eso que firmaron ayer, y lo que van a hacer de acá a los próximos seis años", sumó.

Para Hormaechea a partir de ahora continuará el trabajo para materializar la actividad. "Se va a materializar en el trabajo que se va a dar entre las distintas Secretarías de la Municipalidad en las diferentes temáticas. En algunas cuestiones ya empezamos a trabajar", dijo.

Entre los puntos más relevantes de la noche, además de la firma del Pacto, se cuenta la rúbrica de un compromiso de inversión por parte del Gobierno provincial de $ 6.000 millones para finalizar la costanera de Goya, así como la donación de 288 lotes que serán destinados a la construcción de viviendas.

Mirá la nota completa