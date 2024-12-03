Vuelve el Cordero Correntino: "Es una medida muy buena porque visibiliza el consumo"

El gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, confirmó para este fin de año la Canasta Navideña y el retorno del programa Cordero correntino, ausente en 2023 y será presentado este martes en Santa Ana. "Es una medida muy buena porque visibiliza el consumo", señaló en Hoja de Ruta, Martín Duhalde, socio gerente del Frigorífico Duhalde SRL.

"La verdad que es satisfactorio. Es un plan que en otros años se ha realizado y ha tenido mucho éxito y además en estos momentos que es necesario para que la gente pueda consumir un producto de primera calidad para las Fiestas. Me parece una medida muy correcta", sostuvo.

El productor de la zona de Curuzú Cuatiá explicó que: "la lana mundialmente está deprimida, no es una cuestión argentina, sino que en el mundo está muy barata, por así decirlo".

"El consumo del ovino en general, no solamente en Corrientes, sino en el país, no está muy difundido", confirmó el empresario.

"Generalmente el cordero es consumido más asiduamente en ciudades pequeñas. Pero en las grandes urbes, en las capitales o en las ciudades grandes, se consume cordero prácticamente únicamente para eventos", indicó.

El regreso del cordero correntino es una información valiosa dado al éxito que tuvo en las ediciones anteriores, y que fue interrumpido el año pasado dado a que no se habría acordado la adhesión con los productores.

