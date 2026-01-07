Revés para Cristina Kirchner: deberá esperar hasta febrero por los límites a sus visitas

La Cámara Federal de Casación resolvió este miércoles que no tratará durante el receso judicial de enero las apelaciones al régimen de visitas y las condiciones de la prisión domiciliaria de la ex presidenta Kirchner.

De esta manera, seguirán vigentes al menos hasta febrero las nuevas restricciones que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 vinculadas a la cantidad de visitantes por vez, el tiempo de esos encuentros y la necesidad de pedir permiso previo. También el límite de dos horas por día para ir a la terraza del edificio.



La ex presidenta acaba de ser dada de alta tras una internación por apendicitis y ya regresó a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Los abogados de CFK, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, apelaron en diciembre el mantenimiento de la tobillera electrónica, las restricciones a las visitas, las autorizaciones especiales necesarias para algunas personas que ella considera de su círculo cercano, como Alicia Kirchner y sus dos hijas, y las limitaciones de horario para acceder a la terraza del edificio.

La sala de feria del Tribunal, integrada por el juez Mariano Borinsky, quien votó en disidencia, y por Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, decidió que el tema no está dentro de los previstos para ser tratados durante el receso judicial de enero.

Estos dos últimos magistrados, en un voto mayoritario, resolvieron no habilitar la feria judicial para tratar los recursos de la defensa porque “la cuestión traída a estudio no se encuentra comprendida en el supuesto allí previsto ni el impugnante ha aportado argumentos concretos y objetivos que acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”, según la resolución.

En disidencia, Borinsky consideró que las cuestiones vinculadas con las condiciones de privación de la libertad de una persona cumpliendo una condena pueden ser tratadas durante la feria judicial de enero, de acuerdo a la reglamentación vigente del máximo tribunal penal federal del país.

“No puede soslayarse que una de las cuestiones traídas a conocimiento de esta instancia se refiere a la modificación del régimen de visitas en el marco de la prisión domiciliaria”, remarcó el magistrado.

Las apelaciones “también giran en torno a las condiciones de detención de una persona que se encuentra en cumplimiento de una pena privativa de la libertad”. Por todo ello, Borinsky consideró que se configura en el caso la previsión de la Acordada Nº7/09 de la Cámara Federal de Casación Penal. Allí se dispone que “se habilitará la feria cuando sea solicitado por alguna de las partes y se trate de un tema en el que esté en juego la libertad. Para las demás cuestiones, solo se procederá su habilitación cuando los interesados acrediten la urgencia del caso y justifiquen su tratamiento”. Ante ello, propuso en minoría mantener habilitada la feria y fijar audiencia para escuchar a las partes.

Terraza

En concreto, la defensa recurrió a Casación contra el mantenimiento de la tobillera electrónica, la necesidad de solicitar autorización para recibir visitas, la frecuencia, duración y cantidad de personas que pueden ingresar a ver a CFK a la vez y las limitaciones de horarios dispuestas para acceder a la terraza del domicilio de San José 1111. También se pidió revisar la negativa a incluir en el listado de visitas que no necesitan permiso previo a más allegados, entre ellos Alicia Kirchner y sus dos hijas.

Los recursos serán tratados desde febrero, cuando se reanude la actividad en tribunales, por la sala IV de Casación, que interviene siempre en la causa y que está integrada por Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña.

Las restricciones

El juez del TOF2 a cargo de la ejecución de la condena, Jorge Gorini, fijó nuevas restricciones luego de una visita simultánea de nueve economistas al departamento de CFK.

Se estableció un máximo de tres personas por día, por un plazo máximo de dos horas y dos veces por semana, salvo circunstancias excepcionalísimas, y la obligación de requerir autorización judicial previa para todo aquel no incluido en una nómina habilitada.

Además, la ex presidenta solo puede acceder a la terraza del edificio una vez por día, en horario diurno —entre las 6 y las 20— y por un lapso máximo de dos horas. Todas estas reglas siguen vigentes porque las apelaciones se concedieron sin efecto suspensivo.

