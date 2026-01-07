Un agente de migraciones ICE mató de un disparo a una mujer en Minneapolis

Las fuerzas federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) abrieron fuego y mataron a una mujer en Minneapolis durante un masiva operativo antimigrantes. El momento del ataque fue registrado por testigos que grabaron el instante exacto de los disparos.

Según las autoridades, la víctima, de 37 años, había intentado embestir con su auto a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) que se encontraban en la zona de Powderhorn, un barrio residencial de la ciudad de Minnesota.

Sin embargo, los testigos y el mismo alcalde lo desmintieron. La mujer abatida era blanca, de mediana edad y no era objetivo de ningún operativo, apuntó el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, mientras que la senadora de Minnesota Tina Smith señaló en sus redes sociales que, "aparentemente", la víctima era una "ciudadana estadounidense".



Todo ocurrió en un barrio residencial al sur del centro, a solo unas cuadras de algunos de los mercados de inmigrantes más antiguos de la zona y a 1,6 kilómetros de donde George Floyd fue asesinado por la policía en 2020.

En el video se ve la llegada de más agentes antimigraciones. Entonces, una camioneta de color bordó -estacionada en ligeramente en diagonal, bloqueando parcialmente el paso- da marcha atrás y avanza repentinamente.

Fuera de cuadro se escuchan varios disparos. Tras el paso del auto queda al descubierto un agente federal sosteniendo un arma, con el brazo extendido. Estaba en el medio de la calle, junto al lado de la conductora de la camioneta.

De inmediato se oye un estruendo: es la camioneta que, con la conductora herida, choca contra otro auto estacionado.

Otro video es aún más elocuente. Lo grabó una persona, justo por detrás de la camioneta cuando se produce el ataque.

Se ve a un agente intentando abrir la puerta de la conductora, pero ella se lo impide y acelera para no pasar por el control. En esa grabación se observa claramente a otro agente, poco más adelante, casi de frente, sacar un arma, apuntar y descargar al menos dos tiros sobre la mujer.

La reacción de los testigos es de sorpresa e indignación. "¿Qué carajo pasó?", se escucha a un hombre. Después reitera su protesta: "¿Por qué la mataste?". Siguen los gritos, mientras varios testigos continúan grabando con sus teléfonos todo el episodio.

Polémica entre el alcalde y las autoridades federales

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que la mujer era "una alborotadora violenta que usó su vehículo como arma, intentando arrollar a los oficiales en un intento para matarlos".

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la mujer de "un acto de terrorismo doméstico" por conducir su vehículo en medio de los oficiales y que actuaron en "defensa propia".

Sin embargo, el jefe de la Policía de Mineápolis O'Hara sostuvo: "No hay nada que indique que esta mujer era objetivo de ninguna actividad u operación de aplicación de la ley. Esta mujer estaba en su auto y parece que estaba bloqueando la calle por la presencia de los agentes, lo que obviamente ha estado pasando, no solo en Mineápolis, sino en todo el país".

Por su parte, el alcalde de Minneapolis dijo que el agente de ICE mató a la mujer "irresponsablemente" y exigió que la agencia de control de migración se vaya de la ciudad.

"Tengo un mensaje a la comunidad y para los agentes de ICE. Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", dijo el demócrata Jacob Frey.

"Su excusa para permanecer en la ciudad es crear algún tipo de seguridad, y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente herida, familias apartadas. Vecinos de larga data, que han contribuido a la ciudad y su cultura, están siendo aterrorizados y ahora tenemos una muerte", sostuvo Frey.

"Eso es su responsabilidad. Y ahora les toca irse", añadió el alcalde.

Además, desmintió que la mujer haya intentado agredir a los agentes: calificó esos argumentos de "mierda" y "basura".

"Ya están tratando de presentar esto como una acción de defensa propia. Habiendo visto el video yo mismo, quiero decirle a todos directamente, eso es una tontería", aseguró.

Los operativos de ICE llevan más de 1.000 migrantes detenidos en Minneapolis, algunos de Ecuador, México y El Salvador. Allí mismo el lunes habían arrestado a 150 personas, en la mayor operación de 2026 hasta el momento.

(Con información de Clarín)