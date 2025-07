40 días sin Loan: "Yo creo que la jueza tiene una pista firme"

Marcelo Hanson, abogado de Mónica Millapi y Daniel Ramírez, señaló que creee que la Justicia tiene una pista firme frente al caso Loan. Mencionó que no hay elementos que impliquen la detención de sus defendidos y que la respuesta está en la mesa de reunión de 9 de Julio.

Sobre si la carátula podría destrabar otra situación señaló que: "no hay que olvidar que la misma jueza en la imputación no descarta la posibilidad de otro delito". Señaló que existe la posibilidad de que "Loan haya sido víctima de otro delito en el momento de los hechos y el ocultamiento sería por eso, no por otra cosa. Que lo hayan lastimado", dijo a Hoja de Ruta.

"Ocurrió algo que no podían o no quisieron dejar que se vea. Había 11 adultos y 6 menores, de los cuales uno resultó víctima. ¿cómo hacen para taparle los ojos a todo? ¿Ocurrió tan rápido y fueron 2 o 3 los que saben lo que pasó? O sea, el abanico es amplio de posibilidades que uno puede plantearse", sumó.

Sobre sus defendidos, el abogado señaló que las "pesquisas no se están profundizando respecto a ellos".

"A mí me toca el rol de defensor pero les he aclarado perfectamente a mis defendidos que yo voy a colaborar para que se sepa qué pasó con Loan. Si descubro algo que los complica me voy de la causa. Hasta ahora eso no ocurrió", agregó.

"Con lo que hay no alcanza para tenerlos detenidos. Entiendo que se trata de un caso grave, que la escala penal es alta, que el clamor social también cada vez aumenta más. Entonces por ahí cuesta en estos momentos tomar una decisión donde signifique dejar en libertad", sumó.

Hanson señaló que en cuanto a líneas de investigación: "Yo creo que una tienen clara y no dejan de investigar el resto, porque así es como se debe investigar".

