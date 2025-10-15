Cristian Olivetti: "Tenemos muy buena aceptación y mucha confianza para el 26"

El candidato a intendente de Esquina Crece, Cristian Olivetti, dialogó con Hoja de Ruta en la cuenta regresiva hacia las elecciones del 26 de octubre. El dirigente, que representa al oficialismo local, aseguró que su espacio transita los últimos días de campaña “con mucha confianza” y con “una muy buena recepción en las calles”.

“Estamos caminando todos los días, visitando vecinos, escuchando a la gente. No somos una continuidad a secas, pero sí queremos mantener la matriz de gestión que viene dando resultados en estos casi ocho años”, expresó Olivetti, quien fue secretario de Hacienda durante la actual gestión del intendente Hugo Benítez.

Consultado sobre el conflicto judicial por el voto de los vecinos de Malvinas, el candidato lo calificó como una situación “sin sentido jurídico” y advirtió que podría generar futuras impugnaciones.

“Es un municipio intervenido, con presupuesto y un interventor designado. No tiene sentido que sus habitantes voten intendente en Esquina. Lo digo como contador y después de hablar con abogados: nadie lo entiende. Sería lógico resolverlo con sentido común”, señaló.

Olivetti pidió que el tema “se resuelva esta semana” para evitar incertidumbre institucional antes de los comicios. “Lo que más preocupa es que después se abra una puerta para impugnar la votación general. Ya hicimos todas las presentaciones necesarias para evitarlo”, afirmó.

En cuanto a la campaña, anticipó que su espacio realizará un acto de cierre en los próximos días y destacó la participación activa de funcionarios y militantes. “Tenemos la particularidad de estar en gestión y en campaña al mismo tiempo, así que nos toca estar en todos lados”, dijo.

